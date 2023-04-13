В Новосибирске 21-летний мастер развел клиента на деньги при установке ТВ-приставки

В Новосибирске будут судить 21-летнего парня, который развел клиента на деньги при установке ТВ-приставки. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске будут судить 21-летнего парня, который развел клиента на деньги при установке ТВ-приставки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

История произошла 23 декабря 2022 года. Обвиняемый пришел в квартиру к потерпевшему в Калининском районе. Мастера вызвали для установки и настройки телевизионного оборудования.

Оказав услуги, молодой человек составил договор-квитанцию на 30 100 рублей. После этого клиент заплатил необходимую сумму.

Тогда мастер решил обогатиться за счет новосибирца.

− Обвиняемый, воспользовавшись доверием потерпевшего, сообщил ему недостоверные и не соответствующие действительности сведения о том, что стоимость настройки телевизионной приставки не окончательная и требует дополнительной оплаты в сумме 100 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре.

Таким образом парень ввел клиента в заблуждение, поскольку услуги по установке и настройке приставки им уже были выполнены. Потерпевший не почувствовал подвоха и дополнительно отдал 100 тысяч.

В отношении мастера возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

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