Глава СК России Бастрыкин потребовал объяснить, почему закрыли дело о смерти 5-летней девочки в новосибирском детсаду

Девочка упала с самоката в детском саду. Фото: Анна ПАШАГИНА

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал назвать причины, по которым было закрыто уголовное дело после гибели 5-летней девочки в новосибирском детском саду. О том, что следствие прекращено, стало известно 10 апреля.

— В СМИ сообщается о несогласии с результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятилетней девочки во время прогулки на территории детского сада в городе Новосибирске. Малолетняя упала с самоката, потеряв сознание, после чего через непродолжительный промежуток скончалась. К уголовной ответственности никто не привлечен, — сообщается в СК России. — В СУ СК России по Новосибирской области по указанным обстоятельствам расследовалось уголовное дело, которое прекращено.

Алекнсандр Бастрыкин потребовал представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах по которым его закрыли.

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