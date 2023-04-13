Новосибирец отсудил 100 тысяч рублей за камни, упавшие на его машину с моста

Новосибирец получит 108 тысяч рублей компенсации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске автомобилист отсудил у строительной компании 100 тысяч рублей за разбитую машину — на авто упали камни, когда тот проезжал под мостом. Информация об этом появилась на сайте Центрального районного суда в среду, 12 апреля.

— В мае 2022 года истец проезжал под пешеходным мостом по улице Серебренниковской, когда на его машину с пешеходного моста упали части бетонного перекрытия. Это произошло из-за того, что работники ремонтировали объект ненадлежащим образом, — указано в публикации органа.

Суд частично удовлетворил иск: ООО СУ «СибСтрой» обязано выплатить автомобилисту ущерб — 108 тысяч рублей. На эти деньги новосибирец починит машину и покроет расходы на суд и экспертизы.

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