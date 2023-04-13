Суд над главой Центрального округа Новосибирска Канунниковым назначили на 25 апреля

Чиновника судят за снос стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Стало известно, когда состоится суд над главой Центрального округа Новосибирска Сергеем Канунниковым. Заседание назначили на 25 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, заседание будет открытым.

Напомним, Сергей Канунников обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ – «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе».

Чиновника судят за снос стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее объяснили в пресс-службе суда, обвиняемый не обеспечил эксплуатацию памятника и поддержание мемориала в достойном состоянии. Более того, он не популяризировал стелу – к ней не возлагали цветы и не проводили церемонии.

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