Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

Новосибирская область получила ещё 13 ФАПов. Фото: Правительство НСО

В ближайшее время они направятся к месту постоянной «прописки» — в районные больницы. Региональные власти продолжают реализацию масштабной программы по модернизации первичного медицинского звена: строятся ФАПы, амбулатории, поликлиники. Губернатор Андрей Травников 13 апреля проконтролировал – как налажен процесс оказания медпомощи населению в одной из новых поликлиник – в селе Криводановка.

Эта поликлиника стала принимать людей два месяца назад. Она рассчитана на 300 посещений в сутки. Пациентов не только из Криводановки, но и соседних села Марусино, посёлка Приобский и дачного посёлка Кудряшовский принимают терапевты, узкие специалисты. В новой поликлинике два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация.

- В 2018 году мы озадачились организацией медобслуживания в пригородных районах агломерации. Сложившаяся к тому моменту структура организации медпомощи не соответствовала современности, большому приросту населения. Напомню, тогда была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов или амбулаторий с минимальным набором услуг. И по очень многим показаниям, назначениям жителям приходилось ездить в Краснообск, в Новосибирск, - отметил губернатор. - Тогда мы приняли решение о создании в пригородных районах, в том числе Новосибирском, многоуровневой системы первичной медицинской помощи, когда есть и ФАПы, и амбулатории, и есть вот такие хорошо оснащённые крупные поликлинические центры. И сегодня тысячам жителей близлежащих посёлков не требуется ездить в Краснообск, можно получить все необходимые услуги, всю «первичку» прямо здесь.

Глава региона отметил, что в этом году Новосибирская область получит ещё 19 машин, и таким образом в каждом сельском районе, в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория.

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