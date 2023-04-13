Чаше всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области на пожарах погибли 24 человека с начала 2023 года. Об этом сообщили в мэрии города в четверг, 13 апреля.

— За 3 месяца в области произошло 325 пожаров: погибли 24 человека, 34 — получили травмы. В 156 случаях возгорания случались из-за неосторожного обращения с огнем, из них 26 — при курении, — рассказали в ведомстве.

Чаще всего пожары возникали в жилых домах и в местах открытого хранения материалов. Это 107 и 111 случаев соответственно.

В муниципалитете Новосибирска напоминают об опасности разведения открытого огня в пожароопасный период.

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