В Новосибирске до 20 октября ограничат проезд по нескольким участкам дорог

На нескольких участках дорог в Новосибирске ограничат проезд транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На нескольких участках дорог в Новосибирске ограничат проезд транспорта. Проекты постановлений опубликованы на сайте мэрии.

Речь идет об участках дорог на Советском шоссе, проезде Энергетиков, проспекте Димитрова, Бердском шоссе и улице Сибиряков-Гвардейцев.

На Советском шоссе на восемь метров сузят проезжую часть путепровода через ж/д пути. Там организуют реверсивное движение.

На проезде Энергетиков ограничения введут на участке расположения автодорожного путепровода через железнодорожные пути и улицу Большую. Проезжую часть сузят на четыре метра.

Также ограничат движение по проезду Энергетиков, проспекту Димитрова на автодорожных путепроводах через улицу Фабричную. Дорога будет сужена на четыре метра.

На Бердском шоссе на четыре метра сузят автодорожный мост через реку Иню. А улицу Сибиряков-Гвардейцев «урежут» на четыре метра в районе моста через реку Тулу.

Ограничения будут действовать с 21 апреля по 20 октября 2023 года.

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