В Новосибирске на площади Маркса установили новые торговые павильоны

Новые торговые павильоны установили на площади Маркса в Новосибирске. Фото: предоставлено местной жительницей

Новые торговые павильоны установили на площади Маркса в Новосибирске. Фото конструкций появилось в группе «АСТ-54».

− Площадь Карла Маркса возвращается в 90-е? – задалась вопросом автор поста.

Местная жительница напомнила, что когда-то на том месте располагалась барахолка. Потом территорию решили облагородить, установили памятник летчику Александру Покрышкину.

Памятник располагался перед недостроенным ДК «Сибсельмаш». Но здание решили снести, а на его месте начали возводить новый апарт-отель.

В апреле прошлого года монумент перенесли на новое место. Он стоит на пьедестале в центре площади Маркса.

В комментариях местные жители выразили свое недовольство из-за установки торговых палаток. Новосибирцы уверены, что там разведут помойку. Кто-то даже предложил направить жалобу главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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