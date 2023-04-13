Районы Новосибирской области получили 13 новых мобильных амбулаторий

До конца года НСО получит еще 6 мобильных амбулаторий. Фото: Михаил ПАТЛИС

Районам Новосибирской области выделили 13 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 13 апреля.

— В 2018 году в пригородных районах области была одна большая ЦРБ и несколько ФАПов с минимальным набором услуг. За медпомощью сельские жители ездили в Краснообск и Новосибирск. Сегодня тысячам жителей поселков не нужно ехать в города — первичные медицинские услуги они могут получить дома, — подчеркнул губернатор НСО Андрей Травников.

Программа приобретения ФАПов стартовала в 2020 году. В область поступили уже 13 машин, до конца года регион получит еще 6. Так, говорит губернатор, в каждом сельском районе, в каждой ЦРБ будет своя мобильная амбулатория.

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