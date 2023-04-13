В Новосибирской области в 2023 году на 50 % выросло число IT-преступлений с похищением средств

В Новосибирской области выросло количество интернет-мошенничеств. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области на 50 % увеличилось количество телефонных мошенничеств и интернет-краж. Об этом КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов.

– По итогам работы за 3 месяца 2023 года на территории области совершено более 3,5 тысяч такого рода преступлений. За аналогичный период прошлого года их было около 2300, – сообщил прокурор, уточнив, что рост преступности связан с тем, что люди не прислушиваются к рекомендациям и продолжают верить телефонным мошенникам.

К примеру, 4 апреля на территории Новосибирской области произошло 23 интернет-кражи на общую сумму ущерба в 57 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, сколько изнасилований произошло в регионе с начала 2023 года.

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