В Новосибирской области судебные приставы взыскали с «черных лесорубов» более 200 тысяч рублей

В Новосибирской области наказали двоих «черных лесорубов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области наказали двоих «черных лесорубов». Судебные приставы взыскали с них более 200 тысяч рублей, рассказали в ГУ ФССП по региону.

Два жителя Сузунского района незаконно вырубили лес. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

− Суд приговорил браконьеров к двум годам лишения свободы условно и обязал возместить региональному Департаменту лесного хозяйства причиненный ущерб, − отметили в публикации.

Мужчины частично выплачивали задолженность, внося небольшие суммы. Судебный пристав-исполнитель постановил взыскать исполнительский сбор. Взыскание обратили на банковские счета «черных лесорубов», в отношении их имущества наложили запрет на регистрационные действия.

Недавно один из должников выплатил более 170 тысяч рублей. После этого задолженность была полностью погашена.

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