В Новосибирске сеть фитнес-клубов оштрафовали на 100 тысяч рублей за навязчивую рекламу

В Новосибирске оштрафовали фитнес-клуб за незаконную рассылку рекламы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольная служба оштрафовала сеть фитнес-клубов Alex Fitness на 100 тысяч рублей за незаконную рассылку рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС России.

Организация рассылала своим клиентам сообщения с рекламой по их согласию. Когда один из них позвонил оператору и отказался от услуги, смс-оповещения продолжили приходить.

Организацию признали виновной в нарушении закона «О рекламе». Фитнес-клубу грозило наказание от 100 до 500 тысяч рублей – ему назначили наименьший штраф.

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