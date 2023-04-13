В Новосибирской области в 2023 году капитально отремонтируют 15 школ

В Новосибирской области капитальный ремонт в 2023 году проходит в 15 школах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области 15 школ капитально отремонтируют к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Две школы в Маслянинском и Тогучинском районах уже отремонтировали. В остальных планируют закончить работы до начала учебного года. Ремонт не мешает образовательному процессу, который проходит в соответствии с нормами СанПиН.

Всего на капитальное обновление школ в 2023 году выделено 450 миллионов рублей.

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