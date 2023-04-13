В Советском районе Новосибирска «Жигули» упали в реку с моста

На территории микрорайона Нижняя Ельцовка заметили в речке белые «Жигули».
Фото: Елена КРИВЯКИНА
На территории микрорайона Нижняя Ельцовка заметили в речке белые «Жигули». Как сообщили в группе «АСТ-54», машина вылетела с моста и перевернулась.
По словам очевидца, в салоне автомобиля никого не было.
В ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что информации об участии машины в ДТП не поступало. Прибывший на место экипаж ГИБДД осмотрел территорию и подтвердил отсутствие водителя и пассажиров.
На Нижней Ельцовке произошло сразу два ДТП. Фото: скриншот из АСТ-54
− Информация о нахождении автомобиля передана в Отдел полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску для установления владельца и обстоятельств происшествия, − подчеркнули в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск рассказала об еще одном ДТП на Нижней Ельцовке.
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