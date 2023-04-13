Стала известна предварительная дата включения фонтанов в Новосибирске

В Новосибирске назвали дату включения фонтанов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске планируют запустить городские фонтаны накануне Дня Победы, несмотря на аномально холодный апрель. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко.
– Постараемся запустить к 8 мая все фонтаны, по обстоятельствам. Сделаем всё возможное. Но если в начале мая вдруг будет – 30 градусов, то мы ничего не запустим, – объяснил КП-Новосибирск Валерий Науменко.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, сколько дней горожане будут отдыхать на майских праздниках.
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