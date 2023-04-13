Бил плинтусом и совком: новосибирец убил возлюбленную в бане из-за ревности

Мужчина насмерть забил свою возлюбленную из-за ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который насмерть забил свою возлюбленную из-за ревности. В качестве орудий преступления он использовал деревянные палку и плинтус, а также металлический совок.

Как рассказали в пресс-службе Ордынского районного суда НСО, сибиряк находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его избранницей произошла ссора. В какой-то момент мужчина решил расправиться с сожительницей.

− Реализуя свой преступный умысел, Нейп Н.А., находясь совместно с потерпевшей в помещении бани, умышленно нанес ей руками, ногами и используемыми в качестве оружия деревянной палкой, деревянным плинтусом и металлическим совком не менее 31 удара по ногам, рукам, а также по другим жизненно важным частям тела, в том числе по туловищу и голове, после чего оставил потерпевшую лежащей на полу в помещении бани, − сообщили в суде.

После этого преступник вернулся в квартиру, где проживал вместе с возлюбленной, и похитил ее деньги и личные вещи. Он забрал 100 тысяч рублей, пять золотых и одно серебряное кольцо, две пары золотых сережек, две цепочки из золота, золотой кулон, механические наручные часы, сумку и ноутбук марки Acer. Ущерб составил более 216 тысяч рублей.

В итоге брошенная в бане женщина скончалась из-за обильной кровопотери. Сибиряку вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, и кражу.

Мужчине назначили наказание в виде 12 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор еще не вступил в законную силу.

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