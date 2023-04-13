Интернет-столицей Новосибирской области стало село, где живут 500 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в четвертом квартале 2022 года на территории Новосибирской области и составила список населенных пунктов с самым высоким трафиком на одного клиента. Первое место - у села Петропавловка 2-я в Венгеровском районе на западе региона, где живут менее 500 человек. Каждый абонент Tele2 в этом селе в среднем использует не менее 40 гигабайт в месяц. На втором месте - аул Омь в Куйбышевском районе. На третьем - село Гусиный Брод под Новосибирском.

Также в топ-10 вошли село Турнаево (Болотнинский район), села Песчаное Озеро и Новофеклино (оба в Чановском районе), поселок Бочкарево (Черепановский район), село Мошнино (Мошковский район), поселок Искра (Черепановский район), деревня Александровка (Маслянинский район). Примечательно, что летом потребление падает, а зимой - возрастает. Разница между летним и зимним уровнем трафика может достигать 20%.

Первые сто мест рейтинга заняли села, деревни и поселки, в большинстве которых живет не больше тысячи человек. В топ-100 больше всего населенных пунктов Искитимского (11), Тогучинского (8), Чановского (8), Черепановского (8) и Маслянинского (7) районов. Среди жителей городов больше других «качают» купинцы, черепановцы и барабинцы.

В 20 населенных пунктах из первой сотни рейтинга сотовая связь появилась благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. В их числе село Турнаево, которое заняло четвертое место рейтинга. Проект устранения цифрового неравенства реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Новосибирской области стабильной голосовой связью и быстрым интернетом за 2022 год обеспечили 29 небольших населенных пунктов, где суммарно живут 5,7 тысячи человек.

В целом в Сибири самым «качающим» местом оказалось село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай. Один житель там используют 49 Гб в месяц. Петропавловка 2-я расположилась на 12-м месте общесибирского рейтинга.