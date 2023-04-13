Новосибирский священник рассказал, откуда пришла традиция биться яйцами на Пасху

Разбить яйцо на Пасху можно как об стол, так и об другое яйцо - церковь этого не запрещает. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие верующие, отмечая Пасху, считают, что в этот день ни в коем случае нельзя разбивать яйцо об стол – только постучать об другое яйцо, как бы соревнуясь в крепости скорлупы. Откуда пошла такая традиция и действительно ли на Пасху запрещается разбивать яйца по-другому, КП-Новосибирск рассказал священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

– Конечно, к церкви это даже близко никакого отношения не имеет. Это просто развлечение, – объяснил КП-Новосибирск батюшка. – За этим интересно, даже трогательно наблюдать. Перед тем, как съесть яйцо, его надо освободить от скорлупы. И вот мы видим детское восприятие этого праздника, когда разбиение скорлупы превращается в соревнование. Если у человека есть такое желание – никто ему это не запрещает. Но никакого религиозного смысла и тем более обязательства эта традиция не несет.

Александр Сахненко отмечает, что в европейских странах – например, в Великобритании и Франции – и по сей день существуют масштабные национальные соревнования по разбиванию яиц.

– Люди тренируются в течение года, специально варят яйца, стараются как-то укрепить скорлупу. Но мы, конечно, не относимся к этому, как к чему-то серьезному. А вот прихожане и ученики воскресной школы могут устроить такие соревнования, даже могут покатать яйца – и такая традиция существует, когда одним яйцом нужно сбить другое. Раньше катали деревянные яйца по траве и по полу, – рассказал священник.

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