Тридцать две тысячи владельцев техники Apple установили мобильное приложение в офисах Сбера с начала года

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Услуга пользуется популярностью - только с начала года за подключением обратилось более тридцати двух тысяч клиентов банка.

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера, а также Сбербанк разработал собственное программное обеспечение - Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Чаще всего - более 6,8 тысяч раз - за установкой приложения обращались клиенты Сбера в Красноярском крае. Немногим реже владельцы Apple приходили в отделения банка в Новосибирской области и на Кузбассе - 6,4 и 5,4 тысячи раз соответственно.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения - специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка.