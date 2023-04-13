«Схватили и потащили в авто»: мужчину похитили у его дома – что это было

Мужчину пытались похитить неизвестные. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Стали известны подробности похищения новосибирца, которое произошло в январе 2023 года. Напомним, камеры одного из ЖК зафиксировали, как к дому на улице Охотской подъехала белая машина. Из нее вылезли люди в масках: они схватили мужчину, стоящего неподалеку, и потащили в салон авто.

СК возбудил уголовное дело по статье похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Потерпевшего нашли, а подозреваемого в похищении задержали.

Сейчас в деле появились новые подробности.

- Потерпевший настаивает на том, что это был розыгрыш. Нетипичная ситуация в том, что поймать из всех смогли только одного нападавшего, - рассказала КП-Новосибирск Виталий Чернов, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Личности еще троих нападавших установлены, но их до сих пор не явились на допрос.

- Пока они находятся в статусе свидетелей, но он может извиниться, если они не придут сами, - уточнил Виталий Чернов.

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