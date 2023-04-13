В МЧС раскрыли подробности крупного пожара в поселке Садовый под Новосибирском

Огнеборцы потушили крупный пожар в поселке Садовый под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Огнеборцы потушили крупный пожар в поселке Садовый под Новосибирском. ЧП произошло утром в четверг, 13 апреля.

Пламя охватило частный дом на двух хозяев и надворные постройки – баню, дровяник, сарай и гараж. Досталось также двум автомобилям.

− В жилье произошло частичное обрушение кровли и перекрытий. Пожарные одновременно с ликвидацией возгорания стояли на защите соседних строений и домов от перехода огня, − рассказали в ГУ МЧС России по НСО.

Пожар тушили около часа. Из объятых огнем строений вынесли газовый баллон, благодаря чему удалось избежать ухудшения ситуации.

Площадь пожара составила 240 метров квадратных. В тушении были задействованы семь единиц техники и 27 человек личного состава. В ЧП никто не пострадал.

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