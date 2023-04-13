Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел Гагаринский урок для школьников в планетарии

Мэр Анатолий Локоть провел космическую лекцию для новосибирских школьников. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

В День космонавтики мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл открытый Гагаринский урок для школьников в Большом планетарии. Он рассказал о важной роли наших ученых-соотечественников в освоении космоса.

Мэр объяснил детям, что для того, чтобы 62 года назад человек впервые полетел в космос, потребовался труд тысяч специалистов, сотен предприятий – целой космической отрасли большой страны. Также Анатолий Локоть рассказал о запуске первого искусственного спутника Земли: именно советские инженеры рассчитали первую космическую скорость, необходимую для вывода спутника на орбиту.

– Юрий Кондратюк – учёный-самоучка, который жил и работал в Новосибирске, выпустил в 1929 году небольшую брошюру, где представил схему полёта и посадки на Луну. В будущем американцы использовали эти расчеты в своей программе «Аполлон», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть, отметив заслуги советских и российских инженеров, а также первого человека в космосе Юрия Гагарина в том, что страна имеет ведущую роль в освоении звездного пространства.

Кроме того, глава города поздравил с успешным возвращением Анны Кикиной на Землю мать первого новосибирского космонавта-испытателя – Ирину Кислицыну.

– Аня очень любит Новосибирск – её родной город, любит его жителей. Вы знаете, что в полет она взяла с собой символ Новосибирска – Городовичка, чтобы он напоминал, какой у нас молодой, стремительно развивающийся город. У нас всё есть – научная инфраструктура, заводы, богатый образовательный и культурный потенциал, много талантливых людей, – отметила Ирина Кислицына, добавив, что любую мечту можно сделать реальностью, если приложить усилия.

Большой новосибирский планетарий проводит подобные мероприятия ежегодно в День космонавтики. В этом году открытый Гагаринский урок прошел в 11-й раз. Он был посвящен двум женщинам-первооткрывателям в космосе: Валентине Терешковой и Анне Кикиной.

После урока ребятам показали фильм о космической истории России.

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