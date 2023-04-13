Надувную блондинку на 13-метровом драконе из шаров повесили в новосибирском торговом центре

Увидеть эту красоту своими глазами можно до 19 апреля 2023 года. Фото: https://www.sibmoll.ru/

В торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» повесили огромную инсталляцию с надувной блондинкой, сидящей на 13-метровом драконе. Фигуры сделаны из множества воздушных шаров разного цвета.

Также в ТРЦ появился сказочный лес из шаров. Впечатляющие конструкции находятся в круглом атриуме торгового центра.

В пресс-службе «Сибирского Молла» рассказали, что инсталляцию создавали оформители из 15 городов России и Казахстана.

− Гигантский дракон и сказочный лес создавались тридцатью оформителями из 15 городов России и Казахстана, в рамках VIII творческого проекта аэродизайнеров Сибири «Умная весна − 2023», − отметили на сайте ТРЦ.

Вся конструкция состоит из более чем 60 тысяч воздушных шаров. Увидеть эту красоту своими глазами можно до 19 апреля 2023 года.

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