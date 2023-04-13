Фиктивный брак 45-летней женщины с 21-летним мигрантом расторг суд под Новосибирском

В Новосибирской области суд расторг фиктивный брак 45-летней женщины с 21-летним мигрантом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области суд расторг фиктивный брак 45-летней женщины с 21-летним мигрантом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Факт выявила прокуратура Болотнинского района. Выяснилось, что «супруги» на самом деле не поддерживали семейные отношения. Сотрудники ведомства провели проверку, которая подтвердила – брак заключили для получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в России, а впоследствии и гражданства РФ.

Прокуратура обратилась с иском в суд.

− Болотнинский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора, признал недействительным брак со дня его заключения, − отметили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber