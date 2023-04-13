В Бердске простятся с добровольцем Алексеем Абрамовым, погибшим в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине погиб доброволец из Бердска Алексей Абрамов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зоне спецоперации на Украине погиб доброволец из Бердска Алексей Абрамов. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Алексею было 35 лет. Он погиб 18 марта при исполнении воинской обязанности.

Как отметили в публикации, в зону СВО сибиряк отправился в 2022 году.

− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, − написано на сайте администрации.

Церемония прощания с героем состоится 13 апреля с 12:00 до 13:00. Траурное мероприятие пройдет в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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