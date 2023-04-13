Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 4:33

Новосибирцы отдохнут 7 дней на майских праздниках

Опубликован график майских выходных в 2023 году
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы будут отдыхать на майских праздниках 7 дней с перерывами на работу.

Новосибирцы будут отдыхать на майских праздниках 7 дней с перерывами на работу.

Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске опубликован график выходных дней на майских праздниках.

В канун Первомая горожане будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Затем, со 2 по 5 мая включительно – рабочие дни.

6, 7, 8 и 9 мая новосибирцы будут отдыхать и отмечать День Победы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, куда можно сходить в городе на майских праздниках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber