Новосибирцы отдохнут 7 дней на майских праздниках

Новосибирцы будут отдыхать на майских праздниках 7 дней с перерывами на работу. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске опубликован график выходных дней на майских праздниках.

В канун Первомая горожане будут отдыхать в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Затем, со 2 по 5 мая включительно – рабочие дни.

6, 7, 8 и 9 мая новосибирцы будут отдыхать и отмечать День Победы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, куда можно сходить в городе на майских праздниках.

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