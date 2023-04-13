В поселке Садовый под Новосибирском загорелись два жилых дома

Силы и средства стянуты по повышенному рангу.
Фото: Сергей ГАПОН
В четверг, 13 апреля, в поселке Садовый в Новосибирском районе произошло ЧП. Там загорелись частный дом и расположенный рядом гараж, сообщили в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, хозяева дома попытались спасти автомобиль, который стоял в гараже. Машину выкатили на улицу, но огонь успел перекинуться на транспортное средство.
В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в поселке горит еще один частный жилой дом.
− Силы и средства стянуты по повышенному рангу. В настоящий момент существует угроза перехода огня на соседние строения, − рассказали в МЧС.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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