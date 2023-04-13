Новосибирцам рассказали, как долго можно хранить в холодильнике крашеные яйца после Пасхи

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить яйца после Пасхи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области выпустили рекомендации для того, чтобы светлый праздник Пасхи не закончился отравлением. О том, как выбрать продукты к столу, рассказали в пресс-службе ведомства.

Яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Яйца можно хранить только в холодильнике. Диетические – до 7 дней, столовые – до 25 дней, мытые – до 12 суток.

Вареные яйца можно хранить в холодильнике не более полутора суток.

Что касается творога для пасхи, он должен быть белого цвета с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом, в герметичной упаковке. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

Ключевая рекомендация при выборе куличей – смотреть на дату производства, срок годности и условия хранения. Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует долго хранить готовую еду в тепле, чтобы там не размножались вредные бактерии. Лучше сразу убрать остатки пищи в холодильник.

Напомним, ранее священник рассказывал КП-Новосибирск, зачем люди бьются яйцами на Пасху, и как эта традиция связана с церковными обычаями.

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