В Новосибирске отремонтируют фасад памятника архитектуры за 2,7 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют здание Городского начального училища. Фото: Яндекс.Карты.
В Железнодорожном районе Новосибирска отремонтируют фасад «Городского училища» – школы рядом с Театром кукол, построенной по проекту архитектора Андрея Крячкова более 111 лет назад. В здании расположен Новосибирский государственный областной Дом народного творчества. Представители учреждения разместили аукцион на сайте госзакупок.
Заявки от участников ждут до 20 апреля. Начальная цена контракта – 2,7 миллиона рублей. Победителю конкурса нужно будет отремонтировать северо-восточный фасад объекта культурного наследия за два месяца с момента подписания договора.
Напомним, ранее стало известно о том, что фасад Новосибирского музыкального театра начнут ремонтировать в этом году. На реконструкцию из областного бюджета выделили десятки миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер