В Новосибирске отремонтируют фасад памятника архитектуры за 2,7 миллиона рублей

В Новосибирске отремонтируют здание Городского начального училища. Фото: Яндекс.Карты.

В Железнодорожном районе Новосибирска отремонтируют фасад «Городского училища» – школы рядом с Театром кукол, построенной по проекту архитектора Андрея Крячкова более 111 лет назад. В здании расположен Новосибирский государственный областной Дом народного творчества. Представители учреждения разместили аукцион на сайте госзакупок.

Заявки от участников ждут до 20 апреля. Начальная цена контракта – 2,7 миллиона рублей. Победителю конкурса нужно будет отремонтировать северо-восточный фасад объекта культурного наследия за два месяца с момента подписания договора.

Напомним, ранее стало известно о том, что фасад Новосибирского музыкального театра начнут ремонтировать в этом году. На реконструкцию из областного бюджета выделили десятки миллионов рублей.

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