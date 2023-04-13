В полиции прокомментировали драку между охранником и посетителем в новосибирском баре

В полиции рассказали, что произошло после избиения охранником посетителя в новосибирском баре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из баров Центрального района Новосибирска охранник избил посетителя-медика, который отмечал профессиональный праздник вместе с супругой и коллегой. Гость сделал замечание сотруднику, за что поплатился сломанным пальцем, сотрясением и ушибами. Охранник поставил ему подножку и ударил в спину.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск, что после инцидента пострадавший обратился в полицию. Ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью.

– Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, – сообщили КП-Новосибирск в полиции.

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