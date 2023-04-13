В МЧС рассказали подробности ДТП с загоревшимися «Жигулями» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В МЧС рассказали подробности о столкновении внедорожника с загоревшимся авто на Гусинобродском шоссе. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске авария на Гусинобродском шоссе с загоревшимся автомобилем «Жигули» обошлась без пострадавших. Об этом утром 13 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, о пожаре стало известно вечером в среду, 12 апреля. Очевидцы сообщали о том, что машина сгорела полностью.

В МЧС прокомментировали, что ДТП произошло на Гусинобродском шоссе, 70. Автомобиль «Жигули» загорелся из-за столкновения с внедорожником «УАЗ Патриот». Пожар удалось потушить за двадцать минут. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

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