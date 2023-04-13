Водители встали в 6-балльные пробки на дорогах Новосибирска утром 13 апреля

В Новосибирске водители застряли в пробках утром 13 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в четверг, 13 апреля, улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. По данным 2ГИС, пробка почти в 7 километров образовалась на Димитровском мосту и улице Большой.

В городе произошло несколько ДТП: затруднено движение на Сибиряков-Гвардейцев из-за аварий на площади Кирова и возле перекрестка с Вертковской. На площади Труда застрял троллейбус. Также столкновение произошло на улице Никитина.

Пробка на Советском шоссе, «тёщином языке», Октябрьском мосту, улице Большевистской. Сложно проехать по Красному проспекту от Достоевского до Державина. Заторы на 1-м Мочищенском шоссе.

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