Пошла жара! В Новосибирскую область 13 апреля придет потепление до + 15 градусов

В Новосибирске по-весеннему потеплело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четверг, 13 апреля, в Новосибирске станет самым теплым днем недели. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют дневную температуру в городе от + 8 до + 10 градусов.

В ночь на 14 апреля столбик термометра останется выше нулевой отметки: ожидается от + 1 до + 3 градусов с дождем и усилением ветра.

В некоторых районах области будет еще теплее – в четверг местами температура достигнет + 15 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и дожди.

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