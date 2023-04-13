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НовостиОбщество13 апреля 2023 1:11

Пошла жара! В Новосибирскую область 13 апреля придет потепление до + 15 градусов

В Новосибирской области потеплеет до + 15 градусов 13 апреля
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске по-весеннему потеплело.

В Новосибирске по-весеннему потеплело.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четверг, 13 апреля, в Новосибирске станет самым теплым днем недели. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют дневную температуру в городе от + 8 до + 10 градусов.

В ночь на 14 апреля столбик термометра останется выше нулевой отметки: ожидается от + 1 до + 3 градусов с дождем и усилением ветра.

В некоторых районах области будет еще теплее – в четверг местами температура достигнет + 15 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и дожди.

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