В поселке Новосибирской области, где обнаружили бешенство, массово вакцинируют животных

В поселке Ермаковский Кочковского района Новосибирской области от бешенства умер годовалый бычок. Фото: Мария АНАНОВА

В поселке Ермаковский Кочковского района Новосибирской области от бешенства умер годовалый бычок. Животное почувствовало себя плохо, через несколько дней у него пошла пена изо рта, его парализовало, а 29 марта — не стало. Хозяин быка обратился в районное управление ветеринарии.

— Визуально следов укуса на теле бычка не было обнаружено. Но лабораторный анализ подтвердил наш диагноз. Он действительно заболел бешенством. Мы проводим вакцинацию в посёлке всех восприимчивых животных, — рассказал изданию «Горсайт» начальник противоэпизоотического и дезинфекционного отряда Управления ветеринарии Кочковского района Иван Белов.

Ветеринары предполагают, что разносчиком бешенство мог стать небольшой дикий зверь: корсак, лиса, либо енотовидная собака. Сейчас в поселке объявлен карантин до 6 июня, а животных — массово вакцинируют. Прививки ставят как крупному рогатому скоту, так и домашним кошкам и собакам.

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