В Новосибирске в 51 дом на Северо-Чемском жилмассиве вернули свет

В Новосибирске в дома на Северо-Чемском жилмассиве вернули электричество. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске в дома на Северо-Чемском жилмассиве вернули электричество. Без света люди остались около одиннадцати часов вечера в среду, 12 апреля. Причиной послужили аварии сразу на нескольких трансформаторных подстанциях.

Обесточенными оказались дома на улицах Комсомольская, Чемская, Сержанта Коротаева, Чигорина, Оловозаводская. Как сообщает портал «Мой Новосибирск», вернули людям свет примерно в два часа ночи.

Однако, как пишут некоторые местные жители в телеграм-канале «АСТ-54», возвращалось людям электричество неравномерно. У кого-то свет в квартире зажегся на полчаса раньше, а у кого-то — позже. Некоторые люди также сообщали о проблемах с отключением воды.

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