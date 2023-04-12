Метеорный поток Лириды в Новосибирске в апреле 2023: когда пик, где смотреть

Метеорный поток Лириды в Новосибирске в апреле 2023 можно будет наблюдать на протяжении нескольких дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорный поток Лириды в Новосибирске в апреле 2023 можно будет наблюдать на протяжении нескольких дней. Это явление станет первым «звездопадом» этой весны.

— С 14 по 25 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 22-23 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации ожидается до 18 метеоров в час, — сообщает Московский планетарий.

Как ранее рассказывал КП-Новосибирск сотрудник Новосибирского планетария Андрей Никифоров, этот метеорный поток — это «хвост» из обломков льда и пыли кометы Тэтчер. Наблюдать его лучше всего можно будет на юго-востоке — в районе самой яркой летней звезды созвездия Вега. Пик звездопада придется в ночь на 22 апреля. Наблюдать будет лучше в 3-4 часа ночи, в местности, где нет яркого искусственного освещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 метеоров в час: новосибирцы смогут увидеть первый весенний звездопад

Новосибирцы в апреле смогут увидеть метеорный поток Лириды (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber