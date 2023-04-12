«Поставил подножку и толкнул»: охранника в новосибирском баре обвинили в избиении посетителя

Новосибирец обвинил охранника одного из городских баров в избиении. Фото: Иван Макеев

Новосибирец обвинил охранника одного из городских баров в избиении. Сам мужчина предполагает, что причиной конфликта могло стать сделанное им замечание сотруднику.

— Мы пришли в этот бар отметить день врача вместе с женой и коллегой, в ночь на субботу, 8 апреля. Еще на входе этот охранник повел себя с нами очень резко, на что я сделал ему замечание, отметив, что на работе такое поведение недопустимо. В ответ получил что-то вроде «иди отсюда», — рассказал КП-Новосибирск пострадавший сибиряк. — Пробыли мы там часа два, все было спокойно, и вот, когда уже собрались выходить, парень этот ждал у дверей. Он поставил мне подножку и ударил в спину — так, что я полетел в закрытую дверь.

По словам мужчины, закончился их праздничный вечер в травмпункте. У него оказался сломан палец на руке, сотрясение и ушибы. Медики уже сообщили о случившемся в полицию.

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