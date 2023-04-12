Врач-фтизиатр рассказал, для кого существует опасность заболеть туберкулезом

Мнение, что туберкулез — «болезнь бедных» — миф. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский фтизиатр рассказал новосибирцам, почему туберкулез одинаково опасен как для бедных, так и для богатых. Разговор со специалистом опубликовал сайт NEWS.ru в среду, 11 апреля.

— Палочка Коха не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. Высокий темп жизни, следовательно, нерегулярное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, переутомление — это все приводит к снижению защитных сил организма и способствует развитию заболевания, — подчеркнул главный внештатный фтизиатр Минздрава Московской области Сергей Смердин.

Поэтому, объяснил врач, еще в роддоме каждому младенцу ставят первую прививку от этого недуга — БЦЖ.

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