Больше 80 производителей торговали на первой ярмарке 2023 года в Новосибирске

На ярмарке торговали и сельские жители, которых кормит природа. Фото: https://gorsite.ru/
На первой новосибирской ярмарке 2023 года торговали больше 80 производителей из региона. Чем и за сколько — в репортаже агентства новостей Gorsite.
Шашлык и рыба, соленья и мёд, ягоды и орехи — 8 апреля производители Новосибирской области разложили на прилавках провизию всех видов.
– Мне, например, подруга позвонила. Сказала, что восьмого будет ярмарка. Наверное, раз шестой я тут торгую. Но раньше только осенью приходила, а вот на весенней – в первый раз. Всё, что продаю – сама собираю: и ягоды, и травы – рядом с лесом живу, — рассказала сибирячка.
На участке улицы Сибиряков-Гвардейцев — между «Сан-Сити» и «Калейдоскопом» — даже перекрыли движение машин. К 10 утра торговые места заполнили больше 80 производителей региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер