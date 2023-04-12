Больше 80 производителей торговали на первой ярмарке 2023 года в Новосибирске

На ярмарке торговали и сельские жители, которых кормит природа. Фото: https://gorsite.ru/

На первой новосибирской ярмарке 2023 года торговали больше 80 производителей из региона. Чем и за сколько — в репортаже агентства новостей Gorsite.

Шашлык и рыба, соленья и мёд, ягоды и орехи — 8 апреля производители Новосибирской области разложили на прилавках провизию всех видов.

– Мне, например, подруга позвонила. Сказала, что восьмого будет ярмарка. Наверное, раз шестой я тут торгую. Но раньше только осенью приходила, а вот на весенней – в первый раз. Всё, что продаю – сама собираю: и ягоды, и травы – рядом с лесом живу, — рассказала сибирячка.

На участке улицы Сибиряков-Гвардейцев — между «Сан-Сити» и «Калейдоскопом» — даже перекрыли движение машин. К 10 утра торговые места заполнили больше 80 производителей региона.

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