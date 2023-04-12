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НовостиОбщество12 апреля 2023 17:47

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве без света остались больше 50 домов

Отключение электричества произошло вечером
Галина СИМОНОВА
Без света остался 51 дом.

Без света остался 51 дом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве без света остался 51 дом. Электричество жителям Кировского района отключили вечером в среду, 13 апреля.

Как сообщает портал «Мой Новосибирск», электричества сейчас нет в домах на улицах Комсомольская, Чемская, Сержанта Коротаева, Чигорина, Оловозаводская.

Отключили свет примерно в одиннадцать часов вечера. Причина — аварийное отключение сразу нескольких трансформаторных подстанций. Вернуть людям свет обещают примерно в два часа ночи.

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