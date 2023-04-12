В Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелись «Жигули»

По кадрам с видео понятно — машина сгорела дотла. Фото: стоп кадр из ролика «АСТ-54».
Вечером 12 апреля на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась Жигули. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».
По ролику очевидца ясно, что машина горит полностью — спасти автомобиль уже нельзя. На следующих кадрах видно, как в сторону горящей Жигули едут 2 грузовика пожарных.
В МЧС инцидент пока не прокомментировали.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 9-летний мальчик поджег припаркованную под окнами иномарку. Полиция уже нашла виновника и поговорила с его родителями. Мальчика нашли за несколько часов по камерам видеонаблюдения.
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