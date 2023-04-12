В Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелись «Жигули»

По кадрам с видео понятно — машина сгорела дотла. Фото: стоп кадр из ролика «АСТ-54».

Вечером 12 апреля на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась Жигули. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

По ролику очевидца ясно, что машина горит полностью — спасти автомобиль уже нельзя. На следующих кадрах видно, как в сторону горящей Жигули едут 2 грузовика пожарных.

В МЧС инцидент пока не прокомментировали.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как 9-летний мальчик поджег припаркованную под окнами иномарку. Полиция уже нашла виновника и поговорила с его родителями. Мальчика нашли за несколько часов по камерам видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отец сказал, что оплатит ремонт»: в Новосибирске 9-летний мальчик поджег припаркованную под окнами иномарку

В Новосибирске 9-летний мальчик поджег припаркованную под окнами иномарку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber