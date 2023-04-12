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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:36

Новосибирский священник ответил, обязательно ли пить на Пасху кагор

Или его можно заменить другим алкоголем
Галина СИМОНОВА
Священник рассказал, обязательно ли пить на Пасху именно кагор.

Священник рассказал, обязательно ли пить на Пасху именно кагор.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко рассказал, является ли кагор — обязательным атрибутом для празднования Пасхи.

— Кагор — это сложившаяся со временем марка церковного вина, которая используется в православных храмах за богослужением. У него есть определенные особенности: кагор сладкий и крепленый. Почему именно крепленый? Этому есть объяснение. Дело в том, что в раньше доставка продукции по нашей территориально большой стране вызывала больше трудностей. И чтобы доставить тот же кагор из южных земель, допустим, в нашу Сибирь, нужно было сделать так, чтобы он в пути не испортился. Для этого его и крепили. Сейчас это просто элемент традиции, некоторые церкви используют другие вина, даже белые. И в этом нет ничего такого, однако мы не спешим отказываться от оригинальных традиций, — пояснил КП-Новосибирск Александр Сахненко.

Священник также отметил, что кагор не является обязательным атрибутом для празднования Пасхи.

— Какого-то обязательства ставить на стол именно кагор — нет. Просто эта традиции тоже сложилась со временем. Но ничего страшного не будет, если поставить на стол любой другой алкогольный напиток. Главное — соблюдать во всем умеренность, — добавил Александр Сахненко.

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