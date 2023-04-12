Новосибирский священник ответил, обязательно ли пить на Пасху кагор

Священник рассказал, обязательно ли пить на Пасху именно кагор. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко рассказал, является ли кагор — обязательным атрибутом для празднования Пасхи.

— Кагор — это сложившаяся со временем марка церковного вина, которая используется в православных храмах за богослужением. У него есть определенные особенности: кагор сладкий и крепленый. Почему именно крепленый? Этому есть объяснение. Дело в том, что в раньше доставка продукции по нашей территориально большой стране вызывала больше трудностей. И чтобы доставить тот же кагор из южных земель, допустим, в нашу Сибирь, нужно было сделать так, чтобы он в пути не испортился. Для этого его и крепили. Сейчас это просто элемент традиции, некоторые церкви используют другие вина, даже белые. И в этом нет ничего такого, однако мы не спешим отказываться от оригинальных традиций, — пояснил КП-Новосибирск Александр Сахненко.

Священник также отметил, что кагор не является обязательным атрибутом для празднования Пасхи.

— Какого-то обязательства ставить на стол именно кагор — нет. Просто эта традиции тоже сложилась со временем. Но ничего страшного не будет, если поставить на стол любой другой алкогольный напиток. Главное — соблюдать во всем умеренность, — добавил Александр Сахненко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber