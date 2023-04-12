Электромонтажник из поселка под Новосибирском Николай Беляев погиб в зоне СВО

У героя остались жена и двоей детей. Фото: администрация Коченевского района.
В зоне СВО погиб электромонтажник из поселка Коченево Новосибирской области — 34-летний Николай Беляев. Об этом сообщили в администрации Коченевского района в среду, 12 апреля.
— Николай проходил службу в Чите. После этого вернулся в родной поселок, где женился и воспитывал двоих детей. С октября 2022 года участвовал в специальной военной операции, — указано в публикации муниципалитета.
Глава района и председатель местного Совета депутатов выразили соболезнование родным и близким героя.
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