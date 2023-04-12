В Новосибирской области 15 человек пропали без вести за март 2023 года

15 пропавших без вести в марте сибиряков ищут до сих пор. Фото: Дмитрий СТЕШИН

За первый месяц весны в 2023 году в Новосибирской области без вести пропали 15 человек. Статистику сообщили в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт в среду, 12 апреля.

— Всего за март поступило 74 заявки на поиск пропавших. Нашли 50 человек — всех живыми. Еще у 9 людей отыскали родных, — указано в публикации отряда.

Когда потерявшийся не может сказать, где его дом и как до него добраться, волонтеры ищут родственников, чтобы помочь вернуться.

По всей России поисковый отряд получил почти 3 тысячи заявок за март 2023 года. Больше 2 тысяч людей нашли живыми — больше 100 погибшими. У 133 человек нашли родных.

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