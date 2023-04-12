Во взятке обвиняют замглавы администрации Кировского района Новосибирска

Чиновника временно отстранили от должности.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Замглавы Кировского района Новосибирска обвиняют во взятке. Об этом сообщили в Кировском районном суде в среду, 12 апреля.
— Александр Шишкин обвиняется в получении взятки в виде денег, а также за общее покровительство в крупном размере, — указано в публикации органа.
Суд удовлетворил ходатайство следователей — чиновника временно отстранили от должности замглавы администрации Кировского района Новосибирска.
Постановление еще не вступило в законную силу.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как по делу о взятке заместителю прокурора региона поймали беглого бизнесмена.
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