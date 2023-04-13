«Обожжены руки и ноги»: родные рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего при пожаре в Новосибирской области

Старший ребенок в больнице, младший - погиб. Фото: прокуратура НСО/соцсети
Родственники мальчика, пострадавшего при пожаре в Новосибирской области, рассказали о его сотсоянии. Напомним, 9 апреля в селе Северотатарское загорелся частный дом. Спасти удалось только трехлетнего мальчика и его маму. Самый младший ребенок - полуторогодовалый мальчик - погиб.
Выжившего мальчика отвезли в местную ЦРБ с ожогами рук, ног и дыхательных путей.
- Ребенка перевели в новосибирскую больницу, - рассказали КП-Новосибирск родные мальчика.
СК после страшного пожара возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
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