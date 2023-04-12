В Новосибирске гаишники ищут водителя, объехавшего пробку по газону и тротуару.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске гаишники ищут водителя, объехавшего пробку по газону и тротуару. Инцидент произошел утром во вторник, 11 апреля, на улице Александра Невского. И попал на запись видеорегистратора других автомобилистов, которые, негодуя, выложили ролик в сеть.
— Водитель внедорожника mitsubishi pajero устал стоять со всеми в пробке на улице Александр Невского, проехался по газону и тротуару, и укатал на улицу Театральную, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео.
В городской Госавтоинспекции отметили, что сейчас водителя уже ищут, чтобы привлечь к административной ответственности. Штраф за выезд на тротуар составляет 2 тысячи рублей.
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