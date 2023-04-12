«Вода с лебедями и мультифора»: новосибирец написал песню про свой город

По словам новосибирца, его песня будет играть из каждой второй машины города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Житель Новосибирска Андрей Трухин записал песню о родном городе. О результатах творчества он рассказал КП-Новосибирск в среду, 12 апреля.

— Вообще у меня очень амбициозные планы на эту песню. Я показывал ее нескольким друзьям, и даже самые ярые скептики сказали, что хотели бы включить ее в машине на полную громкость! — заявил артист.

В новом треке Андрей решил выразить языковое богатство Сибири — в песне много слов-регионализмов. Вот несколько строк:

«Город чемпионов, здесь даже ягода — виктория. Вода с лебедями, доки кладу в мультифору я. В Толмачево на посадку заходит зеленый борт. Толченка на столе, деньгами полон гаманок».

По словам музыканта, скоро его песня будет играть из каждой второй машины в городе и из каждой первой на Красном проспекте.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Андрей Трухин исполнил песню Эминема в проруби, чтобы привлечь его внимание.

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