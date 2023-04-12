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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:24

«Вода с лебедями и мультифора»: новосибирец написал песню про свой город

Парень написал песню про Новосибирск, под которую можно ездить по Красному проспекту
Данила ШУЛЯК
По словам новосибирца, его песня будет играть из каждой второй машины города.

По словам новосибирца, его песня будет играть из каждой второй машины города.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Житель Новосибирска Андрей Трухин записал песню о родном городе. О результатах творчества он рассказал КП-Новосибирск в среду, 12 апреля.

— Вообще у меня очень амбициозные планы на эту песню. Я показывал ее нескольким друзьям, и даже самые ярые скептики сказали, что хотели бы включить ее в машине на полную громкость! — заявил артист.

В новом треке Андрей решил выразить языковое богатство Сибири — в песне много слов-регионализмов. Вот несколько строк:

«Город чемпионов, здесь даже ягода — виктория. Вода с лебедями, доки кладу в мультифору я. В Толмачево на посадку заходит зеленый борт. Толченка на столе, деньгами полон гаманок».

По словам музыканта, скоро его песня будет играть из каждой второй машины в городе и из каждой первой на Красном проспекте.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Андрей Трухин исполнил песню Эминема в проруби, чтобы привлечь его внимание.

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