«Вода с лебедями и мультифора»: новосибирец написал песню про свой город

По словам новосибирца, его песня будет играть из каждой второй машины города.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Житель Новосибирска Андрей Трухин записал песню о родном городе. О результатах творчества он рассказал КП-Новосибирск в среду, 12 апреля.
— Вообще у меня очень амбициозные планы на эту песню. Я показывал ее нескольким друзьям, и даже самые ярые скептики сказали, что хотели бы включить ее в машине на полную громкость! — заявил артист.
В новом треке Андрей решил выразить языковое богатство Сибири — в песне много слов-регионализмов. Вот несколько строк:
«Город чемпионов, здесь даже ягода — виктория. Вода с лебедями, доки кладу в мультифору я. В Толмачево на посадку заходит зеленый борт. Толченка на столе, деньгами полон гаманок».
По словам музыканта, скоро его песня будет играть из каждой второй машины в городе и из каждой первой на Красном проспекте.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Андрей Трухин исполнил песню Эминема в проруби, чтобы привлечь его внимание.
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