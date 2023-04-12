Новосибирский священник признался, почему нарушил запреты поста

Новосибирский священник признался, почему прервал пост. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске у православных христиан перед Пасхой подходит к концу самый длинный, Великий пост. Все семь недель с конца февраля люди отказывались от мяса и рыбы, затем от молочных продуктов, соблюдая особую диету. Но даже батюшка может нарушить пост. Как такое возможно, рассказал КП-Новосибирск на своем опыте священник, помощник управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам Александр Сахненко.

Важно понимать, что нельзя строго соблюдать пост во вред своему организму. Например, с осторожностью поститься следует детям, беременным женщинам и другим людям, которым нельзя исключать некоторые продукты из рациона по медицинским показаниям.

– Ни в коем случае нельзя, чтобы пост вредил здоровью. Был момент, когда я серьезно заболел, три недели провел дома, поэтому, чтобы выздороветь, пришлось нарушить пост, – признался КП-Новосибирск батюшка.

Он уточнил, что в этом нет ничего грешного, так как важнее всего соблюдать духовный пост – не совершать дурных поступков, отказываться от развлечений и молиться.

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