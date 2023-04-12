Заманил в ловушку: Герой России из Новосибирска Михаил Петелин рассказал, как перехитрил врага

Отряд капитана-сибиряка уничтожил 4 американских машины и подбил танк. Фото: кадр из видео Минобороны России.

Михаил Петелин — Герой России из Новосибирска — рассказал о том, как отбивался от противника в зоне СВО. Информацию об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 11 апреля.

— Замкомандира штурмового отряда капитан Михаил Петелин заманил атакующего противника на передний край обороны. Бойцы успешно отбили атаку, уничтожили 4 американских машины «Бредли» и подбили вражеский танк. Также воины уничтожили 15 военнослужащих ВСУ и взяли в плен еще 4, — указано в публикации ведомства.

После этого отряд новосибирского капитана развил успех и начал активное наступление, которое длилось почти неделю. В результате враг понес серьезные потери личного состава.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Замкомандира штурмового отряда новосибирец Михаил Петелин получил звание Героя России. Губернатор Травников поздравлял сибиряка с наградой.

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